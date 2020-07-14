Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась вдвое по сравнению с 2019 годом

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Иркутской области с марта, когда начался пожароопасный сезон, произошли на площади 102 тыс. га, что вдвое меньше прошлогоднего показателя за тот же период. Об этом во вторник сообщил и. о. министра лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"С начала пожароопасного сезона произошло 665 лесных пожаров на площади 102 тыс. га. Площадь по сравнению с прошлым годов сократилась в два раза", - сказал Петренев.

По его словам, несмотря на жаркое и сухое лето, ситуацию удается держать под контролем благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применяется авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. На 70 человек увеличен штат парашютистов-десантников, привлекаются силы федерального резерва.

"Мы скоординировали работу наземных и авиационных служб для максимального тушения и ликвидации пожаров в первые сутки с момента их возникновения. Это значительно повлияло на сокращение площади, пройденной огнем. Сегодня 86% пожаров тушится в первые сутки. В прошлом году этот показатель был менее 50%", - сказал Петренев.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, в Иркутской области во вторник зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 27,6 тыс. га.