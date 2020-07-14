С места аварии на ТЭЦ под Норильском за сутки собрали 20 кубометров топливно-водяной смеси

НОРИЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки собрали 20 кубометров топливно-водяной смеси с места разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Норильском, всего с начала работ собрано почти 33,6 тыс. кубометров. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 20 кубометров, всего 33 582 кубометра", - сказали в оперштабе.
Основная масса разлившегося после разгерметизации резервуара в Норильске топлива уже собрана. Завершилась активная фаза работ по вывозу загрязненного грунта из района ТЭЦ-3, в места хранения доставлено более 188,5 тыс. тонн такого грунта.
В оперштабе добавили, что продолжается обработка сорбентом речных берегов. Всего обработано уже 167,2 км береговой линии и 325,7 тыс. квадратных метров территории.
У ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 305 специалистов, привлечено 116 единиц техники.