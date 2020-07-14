С места аварии на ТЭЦ под Норильском за сутки собрали 20 кубометров топливно-водяной смеси

НОРИЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки собрали 20 кубометров топливно-водяной смеси с места разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Норильском, всего с начала работ собрано почти 33,6 тыс. кубометров. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 20 кубометров, всего 33 582 кубометра", - сказали в оперштабе.