Красноярский край расширил зону активной борьбы с лесными пожарами на 3 млн га

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Красноярского края передали в состав активно охраняемой территории 3 млн га из зоны контроля - территории, на которой при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики тушение природных пожаров может быть приостановлено. Об этом во вторник сообщил первый замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков по видеосвязи в пресс-центре ТАСС.

Площадь лесов в Красноярском крае составляет почти 159 млн га. Вся лесная площадь разделена по зонам пожаротушения. В зону контроля, удаленную и труднодоступную территорию на севере региона, входит более 120 млн га.

"Мы в текущем году сократили зоны контроля на площади более 3 млн га. Был проведен тщательный анализ, согласно тем критериям, которые до нас довел Рослесхоз", - сказал Большаков.

В краевом Минлесхозе уточнили ТАСС, что в состав охраняемой территории были выведены участки в Эвенкийском, Байкитском, Борском лесничествах, а также участки лесного фонда вокруг заповедника "Тунгусский", горная часть Ирбейского, Курагинского лесничеств и части Сухобузимского и Енисейского лесничество.

В текущем году с начала пожароопасного сезона в крае произошло более 1,1 тыс. пожаров на общей площади 269 тыс. га (на 48% меньше чем в аналогичный период 2019 года). В лесах региона действует режим ЧС. Сейчас в крае горят пожары на 10,7 тыс. га тайги.