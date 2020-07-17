Культурные учреждения Новосибирской области недополучили около 200 млн руб. из-за пандемии

НОВОСИБИРСК. 17 июля. /ТАСС/. Культурные учреждения Новосибирской области, которые в период пандемии остаются закрытыми для посетителей, потеряли 199 млн рублей. Пострадали доходы не только ведущих театров и концертных залов области, но и муниципальных учреждений, сообщила в пятницу журналистам министр культуры региона Наталья Ярославцева.

"Выпадающие доходы составляют 199 млн рублей, по нашим подсчетам, по заявкам наших учреждений, из них примерно где-то 120 [млн руб.] - это ведущие наши учреждения имею в виду, и примерно 68-70 млн - муниципалитеты", - сказала она.

По словам министра, культурные учреждения потеряли доходы, из которых в дальнейшем должны были оплачиваться гастроли творческих коллективов, а также костюмы. Кроме того, если культурные учреждения - театры и концертные залы - возобновят работу, то им придется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Это приведет к тому, что учреждения не смогут полностью заполнять залы, и тогда им придется увеличивать количество представлений, но при этом получать меньший доход. По словам Ярославцевой, в таких случаях необходима государственная поддержка в виде компенсаций.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области, где зарегистрировано порядка 7,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, установлен до 1 августа. Однако в регионе начали действовать послабления: с 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк, посещать их можно при условии соблюдения санитарных требований.