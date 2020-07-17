Один человек пострадал в результате взрыва газа в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в городе Куйбышеве Новосибирской области. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщили ТАСС в ЕДДС района.

"Пострадала пенсионерка 1937 года рождения, [у нее] ожог лица, шеи, конечностей, шоковое состояние. Взрыв произошел в двухэтажном 16-квартирном доме. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, в результате взрыва была разрушена межквартирная перегородка, выбиты стекла в окнах. "Пенсионерка доставлена в реанимацию, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - пояснила собеседница агентства.

В новость были внесены изменения (11:00 мск) - добавлена информация о характере разрушений и состоянии пострадавшей.