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В частном доме под Новосибирском произошел взрыв газа

В результате последовавшего за ним пожара пострадали три человека

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара в частном доме в Барабинске в Новосибирской области. Пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в отделе ГО ЧС администрации Барабинского района.

"Три пострадавших попали в ЦРБ. Это частный дом на улице Барабинской, 147. Был хлопок и пожар. Обгорела кухня и веранда. Несущие конструкции не пострадали, возгорание потушено силами самих жильцов", - сообщили в отделе.

На месте проводится расследование отделом надзора пожарной деятельности. По предварительной информации, газовая служба не выявила утечку газа.

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