Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр для помощи населению

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны по поручению президента России Владимира Путина построит в Кызыле многофункциональный медицинский центр на 200 мест для помощи гражданскому населению. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в г. Кызыл (Республика Тыва) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Медицинский центр будет рассчитан на 200 койко-мест и будет укомплектован современным оборудованием для лечения пациентов, в том числе заразившихся коронавирусной инфекцией. В Минобороны добавили, что военные уже приступили к подготовке площадки под строительство и расчистке территории.

"На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях", - сообщили в ведомстве. В работах задействовали около 100 военнослужащих и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.