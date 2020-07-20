Сибирский институт планирует создать культурный центр на базе музея под открытым небом

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Институт археологии и этнографии СО РАН планирует создать на базе музея под открытым небом, находящимся под новосибирским Академгородком, культурный центр, который сможет принимать фольклорные и реконструкторские фестивали. Об этом сообщил ТАСС директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин.

Только в 1981 году Совет Министров РСФСР принял решение о выделении участка для музея ИАЭТ СО РАН под открытым небом, который организовал во дворе своего коттеджа выдающийся археолог Алексей Окладников. Площадь территории составляет 46,5 га.

"Идея в том, чтобы здесь не просто стояли эти здания, а чтобы все было вписано интерактивно в какие-то события. Это что-то вроде культурного центра. Академгородок развивается, развиваются и прилегающие территории, и здесь, например, много молодежи живет. Поэтому есть потребность в появлении такого вот культурного центра притяжения, и эта площадка - идеальное место", - сказал Кривошапкин.

По его словам, планы по превращению площадки в культурный центр существовали и ранее, но в позднее советское и раннее россйиское время реализовать их не удалось из-за недостатка финансирования. В настоящее время Институт планирует проводить на площадке фольклорные фестивали и другие массовые мероприятия. В частности, руководство института провело первичные переговоры с новосибирским реконструкторами.

"Институт обладает достаточным материалом, чтобы воссоздать тут этнографическую деревню. Мы можем точно воссоздать исторический, этнографический антураж. Понятно, что проводить что-то внутри Казымского острога будет нельзя, все-таки это памятник, но даже с видом на него любое мероприятие будет преображаться. Конечно, проведение такого рода мероприятий - не наша профильная деятельность, но я убежден, что мы несем ответственность за культурную жизнь Академгородка и города в целом. Тем более, что возможности для этого у института есть", - отметил ученый.