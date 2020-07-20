На Байкале ликвидировали нефтяное пятно после утечки топлива с катера

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС ликвидировали нефтяное пятно на озере Байкал, образовавшееся 16 июля из-за утечки топлива с частного катера. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

"Пятно полностью очистили. Судно поставили на воду и вывезли его для того, чтобы отремонтировать. Причины [происшествия] выясняются, судно надо полностью обследовать, чтобы понять, кто виноват, была ли пробоина", - сказала Рягузова.

По ее словам, в ближайшее время будут готовы результаты анализа проб воды.

16 июля у острова Ольхон произошла утечка нефтепродуктов с частного катера в связи с тем, что пришвартованное судно накренилось во время шторма. По данным владельца судна, объем топлива не превышает 100 литров, однако природоохранная прокуратура, исходя из размера пятна, предполагала, что объем больше.

Озеро Байкал, внесенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Остров Ольхон - единственный на Байкале населенный остров, там проживают 1,7 тыс. человек. Это популярное туристическое направление в Иркутской области.