Томский вуз первым в РФ начал готовить инженеров для развития инфраструктуры IT-разработок

ТОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) первым в РФ открыл бакалаврскую программу по подготовке DevOps-инженеров или специалистов для развития IT-инфраструктуры и успешного вывода разработок на рынок. Данная образовательная программа стартует с сентября для решения задач по подготовке кадров для цифровой экономики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник.

Подготовка кадров для цифровой экономики - одна из ключевых задач государства, отраженная в одноименном федеральном проекте нацпроекта "Цифровая экономика". Он нацелен на увеличение количества инженеров и IT-специалистов, способствует росту числа выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики. В ТГУ для решения данной задачи был создан Международный научно-методический центр по математике, информатике и цифровым технологиям.

"На базе Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ стартовала единственная в России программа по подготовке DevOps-инженеров - это специалисты, которые руководят всем созданием IT-продуктов от написания кода до вывода его на рынок", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС один из авторов программы Александр Замятин, в настоящее время DevOps-инженеров в РФ не готовят, однако они присутствуют во всех компаниях, которые заняты разработкой, а рынок кадров остро нуждается в них. "Сейчас такие специалисты есть, но они все самоучки. Без грамотного DevOps даже отличный продукт просто не выйдет на рынок или провалится, кроме того, они существенно ускоряют работу на всех этапах разработки или патчинга. При этом на команду из 25 разработчиков надо пять таких инженеров - одного на пять человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ТГУ сможет готовить порядка 20 подобных специалистов в год, что частично закроет потребности томских компаний. "У нас есть серьезная математическая школа, школа по администрированию, сопровождению компьютерных сетей, по вычислительным комплексам, и к этим фундаментальным основам образования мы добавляем, например, навыки создания, поддержки, масштабирования цифровой среды компании. Так что у нас есть возможности для подготовки DevOp-инженеров", - отметил Замятин.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.