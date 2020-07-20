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В СК назвали предварительную причину взрыва в доме в Барнауле

По данным ведомства, инцидент произошел из-за нарушения эксплуатации газового баллона

ТАСС, 20 июля. Следователи назвали нарушение правил эксплуатации газового баллона предварительной причиной взрыва газовоздушной смеси в квартире четырехэтажного дома в Барнауле, где пострадали три человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Предположительно, причиной случившегося могло стать нарушение правил при эксплуатации газового баллона", - говорится в сообщении. Следователи проводят проверку.

Взрыв газовоздушной смеси произошел днем в воскресенье в квартире четырехэтажного дома в Барнауле. Взрывной волной выбило стекла трех окон и входную дверь в квартиру. Эвакуация людей не потребовалась - несущие конструкции дома и квартиры других жильцов в результате происшествия не пострадали. Медики госпитализировали трех человек, которые получили при взрыве ожоги.

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