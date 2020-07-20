Лабораторию для работы со штаммами SARS-CoV-2 в Новосибирске создадут за пять месяцев

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Создание лаборатории для работы со штаммами коронавируса в федеральном исследовательском центре "Исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины" (ФИЦ ФТМ) СО РАН потребует пяти месяцев, и с ее помощью вакцину от новой коронавирусной инфекции возможно будет создать до конца года, сообщил ТАСС в понедельник замдиректора ФИЦ ФТМ Олег Пыклик.

Как сообщал в мае врио директора учреждения Михаил Воевода, Центр по просьбе Минпромторга приступил к созданию классической вакцины от коронавируса. Ученые планируют сделать вакцину до конца года, в случае если в стенах ФИЦ ФТМ будет оборудована необходимая для этих целей лаборатория. По словам Воеводы, затраты на создание лаборатории составляют около 300 млн рублей, средства на лабораторию будут выделены Минпромторгом РФ.

"[Минпромторг] предложил 300 млн рублей на создание вирусологической лаборатории 1-4 класса опасности. Проект мы подготовили <...>. Если деньги выделят нам, то мы ее до конца года запустим. <...> Нам надо пять месяцев, чтобы ее сделать, более того, если она будет сделана, мы успеем сделать к концу года вакцину и несколько тест-систем на коронавирус", - сказал Пыклик.

Ранее врио директора ФИЦ ФТМ сообщал, что центр уже получил штаммы коронавируса SARS-CoV-2 для работы над созданием вакцины.