Суд в Новосибирске продлил домашний арест директору Института горного дела

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска продлил домашний арест директору Института горного дела СО РАН Андрею Кондратенко, который обвиняется в мошенничестве при закупках оборудования. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Ходатайство следствия удовлетворено, домашний арест продлен на один месяц", - сказали в суде.

В феврале после обысков в Институте горного дела СО РАН был задержан директор учреждения Андрей Кондратенко в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"), после чего был арестован. В начале апреля мера пресечения для него была заменена на домашний арест.

По информации следственного управления СК РФ по региону, в 2017 году замдиректора Института горного дела СО РАН инициировал закупку по завышенной цене измерительной системы за 700 тыс. рублей на средства научного гранта. При этом сама система была приобретена за 288 тыс. рублей. В рамках ранее возбужденных уголовных дел по факту мошенничества были задержаны заместитель директора и один из сотрудников института. Они находятся под стражей, им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Сотрудники института написали открытое письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову в защиту своего руководителя. Они не исключили, что уголовное дело в отношении Кондратенко может быть связано с конфликтом вокруг институтских помещений. Однако прокуратура Новосибирской области признала правомерным уголовное преследование Кондратенко.

Новосибирский Институт горного дела имени Николая Андреевича Чинакала образован в 1943 году, в 1957 году вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.