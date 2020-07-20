Роспотребнадзор рекомендовал жителям не участвовать в крестном ходе в Абакане

ТАСС, 20 июля. Управление Роспотребнадзора по Хакасии рекомендовало жителям не участвовать в крестном ходе с иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" в Абакане, который пройдет 21 июля. Об этом в понедельник говорится в сообщении ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в связи с проведением 21 июля в г. Абакане крестного хода с иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от участия в массовом мероприятии в условиях эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что шествие людей может способствовать распространению новой коронавирусной инфекции. В группе риска находятся люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, отмечают представители Роспотребнадзора.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии было зафиксировано 2628 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе, выздоровели -2043 человека, умерли 26 заразившихся пациентов.

В Хакасии с 1 апреля по 15 июня действовал режим всеобщей самоизоляции. В разгар пандемии коронавируса в республике был введен двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, а также соседних регионов - Красноярского края и Тувы. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга был снят 15 июня, с 30 июня снята обязательная изоляция для приезжих из Красноярского края и Тувы. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, но часть ограничений уже сняты - разрешена работа летних кафе и летних веранд заведений общепита, заработали туристические базы, музеи, фитнес-центры и аттракционы. До 26 июля сохраняется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет.