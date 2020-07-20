В Туве задержали браконьеров, охотившихся на краснокнижных сурков

ТАСС, 20 июля. Браконьеров, охотившихся на краснокнижных тарбаганов (монгольских сурков), задержали на западе Тувы в Монгун-Тайгинском районе, который граничит с Республикой Алтай и Монголией. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"На 12-м километре автодороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района инспекторами ГИБДД остановлена автомашина УАЗ-390995, водитель и два пассажира <...> охотились на тарбаганов, обнаружены две туши и огнестрельное оружие", - сообщили в МВД, отметив, что в действиях этих граждан усматриваются признаки преступлений, подпадающих под ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") и 258 ("Незаконная охота") УК РФ.

В конце прошлой недели возле Мугур-Аксы были задержаны трое местных жителей, также истребившие двух тарбаганов.

Ранее в соседней Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания..

В полиции призывают жителей региона, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, проявлять бдительность. Не рекомендуется употреблять в пищу мясо тарбагана в связи с тем, что частым переносчиком бубонной чумы бывают блохи, которые живут на кожных покровах грызунов.