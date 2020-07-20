Жителей 43 аварийных домов на севере Красноярского края расселят к 2025 году

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Более 400 жителей из 43 аварийных домов расселят в 2023-2024 годах из аварийных домов в самом северном - Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации района.

"Период действия программы - 2023-2024 годы. За это время мы расселим 43 многоквартирных дома, в которых проживает 401 человек. В поселке Потапово - один дом, в Тухарде - два, в поселке Воронцово - четыре дома, в Хатанге - пять. Максимальное количество домов, попавших в программу, в селе Караул - девять и в поселке Носок - 22 дома", - привели в пресс-службе слова главы района Евгения Вершинина.

Как пояснили ТАСС в администрации Таймыра, эти дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На переселение по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" планируется выделить около 607 млн рублей.

В администрации уточнили, что в 2017-2019 годах в таймырских поселках были признаны аварийными и подлежащими сносу еще 30 домов площадью 2,518 тыс. кв. м.