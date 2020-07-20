МЧС проверяет информацию очевидца об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС по Новосибирской области организовали поисковые работы для проверки информации от очевидца об аварийной посадке вертолета на Верх-Тарском нефтяном месторождении в Северном районе области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В оперативную службу от очевидца поступило сообщение о том, что якобы в Северном районе региона была "аварийная посадка" вертолета. В настоящий момент силами координационного центра спасения организованы поисковые работы для проверки этой информации", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по информации Росавиации ни одно воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей. Глава Северного района Новосибирской области Сергей Коростелев пояснил ТАСС, что на место отправлена тяжелая техника.

Верх-Тарское нефтяное месторождение расположено на севере Новосибирской области на границе с Томской областью. Оно считается самым крупным нефтяным месторождением в Новосибирской области.