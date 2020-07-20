Спасатели не обнаружили следов аварийной посадки вертолета в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели не нашли следов аварийной посадки вертолета, обследовав район предполагаемого инцидента, о котором сообщил ранее очевидец, на Верх-Тарском нефтяном месторождении в Северном районе Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"Вылетал вертолет, обследовал тот район, ничего не обнаружил там, кроме лесного пожара", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области журналистам ранее сообщили, что по информации Росавиации, ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областях.

Верх-Тарское нефтяное месторождение расположено на севере Новосибирской области на границе с Томской областью. Оно считается самым крупным нефтяным месторождением в Новосибирской области.