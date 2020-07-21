Фальков призвал проанализировать ситуацию с трудоустройством выпускников в Омской области

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания с руководителями вузов Сибирского федерального округа (СФО) во вторник призвал совет ректоров вузов Омской области, где прогнозируют падение уровня трудоустройства выпускников, проанализировать эту ситуацию и предоставить анализ в Минобрнауки РФ.

Председатель совета ректоров вузов Омской области Виктор Шалай в ходе своего доклада о трудоустройстве выпускников сообщил, что в Омской области в 2020 году прогнозируется снижение уровня трудоустройства с 65% до 58%. Наибольшее падение трудоустройства прогнозируется в гуманитарных специальностях. По словам Шалая, это связано с низкими зарплатами и невостребованностью в регионе данных специальностей.

"По Омской области у меня вызывает беспокойство и доклад, и ситуация. У меня просьба, не откладывая в долгий ящик, сразу после совещания провести серьезный анализ и представить в министерство аналитическую записку, что у вас происходит. Если есть сложности, мы, может быть, должны подключиться и помочь вам дополнительно целевым образом. Потому что в декабре поздно будет, и в ноябре поздно будет, у вас уже выпуски произошли", - сказал Фальков.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло отметил, что Омская область в целом находится в менее привлекательном состоянии с точки зрения трудоустройства выпускников, чем другие сибирские регионы, например, Красноярский край, где присутствует множество крупных компаний. По словам Шалая, власти и руководители вузов осознают проблему и постараются увеличить процент трудоустройства выпускников до конца года. Он отметил, что ситуацию могли бы исправить стажировки для гуманитариев, а также увеличение доступности профессиональной переподготовки.

"Это выглядит довольно странно. Зачем брать на гуманитарные направления с тем, чтобы сразу после выпуска предлагать программу профессиональной переподготовки? Это крайняя мера, особенно для тех, кто выпустился в 2020 году", - ответил министр.