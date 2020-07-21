В Томске задержали членов ОПГ, организовавших незаконный канал легализации мигрантов

ТОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области пресекли деятельность преступной группы, члены которой подделывали документы, необходимые для легализации мигрантов из стран Центральной Азии и Закавказья. Задержаны шесть фигурантов уголовного дела по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В результате проведенных совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Томской области мероприятий установлено, что представители ряда томских коммерческих организаций, вступив в преступный сговор, организовали канал незаконного пребывания иностранных граждан в регионе. Организованная группа за денежное вознаграждение осуществляла изготовление поддельных документов, необходимых для массовой легализации на территории региона выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, речь идет о группе сотрудников фирм, которые помогают иностранцам получать вид на жительство и гражданство. По версии следствия, в 2019 году шесть работников данных компаний вступили в преступный сговор и за деньги подделывали документы, подтверждающие трудоустройство и регистрацию. Данные бумаги были нужны для получения трудового патента и права на проживание в России.

В настоящее время задержаны шестеро фигурантов дела, двое из них заключены по стражу. Сумма незаконной прибыли и количество фиктивных документов уточняется.