В Туве подтопленными после сильных дождей остаются 14 придомовых участков

ТАСС, 21 июля. Паводковая ситуация стабилизировалась в Туве, в девяти районах которой действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за дождевых паводков. Подтопленными остаются 14 придомовых участков, сообщается во вторник на официальной странице службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики во "ВКонтакте".

"Паводковая обстановка стабилизировалась во всех кожуунах (районах - прим. ТАСС). Подтопленными остаются 14 приусадебных участков в селе Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна", - говорится в сообщении.

Паводковая ситуация в республике ухудшилась 15 июля, когда из-за сильных дождей в Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах вырос уровень воды в реках, которые, выйдя из берегов, разрушили десять мостов, размыли 12 дорог, подтопили 125 домов и более ста приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС в девяти районах республики.

Сейчас комиссии обследуют пострадавшие от наводнения дома, обследования завершены в селах Булун-Терек, Алдан-Маадыр, Теве-Хая, Ак-Тал, Сайлыг, Элегест. Начаты аварийно-восстановительные работы в селе Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, селе Хандагайты Овюрского кожууна, селе Арыскан Улуг-Хемского кожууна. В остальных муниципальных образованиях республики продолжается оценка нанесенного ущерба.