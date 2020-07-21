Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда в регионе, признав его виновным в получении взятки и приговорив к семи годам колонии строгого режима и 8 млн рублей штрафа, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда края Владислава Колесникова. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Колесников приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 8 млн рублей. Он лишен права занимать должности, связанные с функциями представителя власти в госорганах и органах местного самоуправления на три года", - сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре Алтайского края, Колесников все еще действующий судья, так как в данном случае для представителей подобных профессий существует особый порядок снятия полномочий. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Установлено, что в 2017 году на рассмотрении у Колесникова было арбитражное дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость. За взятку в 800 тыс. рублей Колесников вынес незаконное решение о необходимости возмещения юрлицу из бюджета более 25 млн рублей как возврата якобы выплаченных налоговых платежей.

Позднее необоснованное решение было отменено в апелляционном порядке. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Как уточняет пресс-служба следственного управления СК по Алтайскому краю, в деле были и посредники. Юрист, представлявший интересы компании, предложил бывшему арбитражному управляющему Долгову выступить посредником в передаче взятки Колесникову, Долгов обратился к судье Тэрри также выступить посредником в передаче взятки за вознаграждение. Юрист и судья получили 1,5 млн рублей и 700 тыс. рублей соответственно.

По данным следственного управления СК, в августе 2019 года Долгов был приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 75 млн рублей. В январе 2020 года судья Тэрри получил 7 лет колонии строгого режима, кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 30 млн рублей.

В новость были внесены изменения (13:03 мск) - добавлены подробности в пятом и шестом абзацах.