На мусорных полигонах Сибири отмечают рост числа пожаров из-за аномальной жары

ТАСС, 21 июля. Аномальная жара, наблюдающаяся в нескольких регионах Сибирского федерального округа (СФО), стала причиной участившихся пожаров на мусорных полигонах. Кратковременные осадки не снижают уровня пожароопасности, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"У нас действительно в последние дни была аномально жаркая погода, температуры повышались на Алтае, в Кемеровской и Томской областях до 30 градусов и выше. Максимальные температуры достигали 36 градусов. Сейчас пошел холодный атмосферный фронт, он местами давал ливневые дожди, но осадки прошли не по всей полосе фронта, поэтому они не вызывают хорошего увлажнения и не снижают пожароопасность в регионах Сибири", - сказал Ягудин.

Как пояснили ТАСС в отделе информации Западно-Сибирского центра мониторинга окружающей среды, засушливая жаркая погода также способствует усилению запахов, которые разносятся с мусорных полигонов, как при горении, так и в его отсутствие. Жаркой погодой можно объяснить жалобы жителей ряда сибирских городов на неприятный запах на улице в последние дни.

Пожары на свалках

В выходные произошел пожар площадью 200 кв. метров на полигоне твердых бытовых отходов в четырех километрах от поселка городского типа Усть-Абакан в Хакасии, в котором проживают более 15 тыс. человек. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, возгорание удалось потушить только к утру понедельника.

Тление мусора зафиксировано несколько дней назад также вблизи курортного города Яровое в Алтайском крае. "В Яровом два дня назад был серьезный пожар (на свалке), привлекались подразделения федеральной группировки, спецуправления, пожарного гарнизона. Площадь была большая, задымление большое, со вчерашнего дня туда стали завозить грунт (для засыпки тлеющей территории) и проливать участки", - сказал начальник регионального ГУ МЧС России Александр Макаров. Дым мешает жителям и многочисленным отдыхающим, отметил он.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю, еще одно возгорание свалки зафиксировано у города Павловск c населением 14 тыс. человек. Собеседник агентства отметил, что тушить сейчас свалки очень сложно - огонь уходит в глубины мусора и тлеет, добраться до него сложно, тем более в жару.

Во вторник коммунальные службы ликвидируют возгорания сразу в нескольких регионах Сибири. Тление золошлаковых отходов зафиксировано на мусорном полигоне в поселке городского типа Яшкино, насчитывающем более 13 тыс. жителей. Несмотря на отсутствие очагов возгорания, дым от полигона распространился и на территорию поселка. Очаги тления вскрывают с помощью тяжелой техники и проливают водой.

В городе Калачинск Омской области, где проживают более 26 тыс. человек, мусорный полигон загорелся в понедельник утром. Муниципальным властям совместно с городскими пожарными службами удалось ликвидировать открытое горение, однако тление мусорных масс в глубине полигона продолжается, сказали ТАСС в администрации Калачинского района. К тушению пожара планируется привлечь дополнительную технику, которая будет засыпать тлеющий мусор.