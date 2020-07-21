В Красноярском крае изъяли 14 тыс. шкур соболей, добытых незаконным способом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли в Красноярском крае 14 тысяч соболиных шкур, которые были добыты без соответствующих разрешительных документов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейскими установлено, что в марте 2018 года красноярский охотпользователь приобрел с целью дальнейшей реализации более 14 тысяч шкур соболей, которые были добыты на территории Енисейского района без соответствующего разрешения. При обыске в офисе фигуранта были обнаружены и изъяты шкуры животных, на которых отсутствовали ветеринарные клеймения, предусмотренные законодательством РФ", - сказала она, отметив, что, по предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 68 млн рублей.

По ее словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"), которое с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Енисейский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.