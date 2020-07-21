В Иркутске столкнулись бетоновоз и шесть легковых автомобилей

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Бетоновоз и шесть легковых автомобилей столкнулись во вторник в Иркутске. В больницу доставлены три человека, включая трехлетнего ребенка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Бетоновоз на спуске протаранил шесть иномарок. Больше всего пострадал автомобиль, с которым грузовик столкнулся первым, это Toyota Ipsum под управлением женщины. Она, трехлетний ребенок и его бабушка доставлены в больницу для диагностирования состояния их здоровья и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД. По одной из версий, причиной ДТП мог стать отказ тормозов у бетоновоза.