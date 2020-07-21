Нехватка продуктов из-за паводка грозит одному из районов Тувы

ТАСС, 21 июля. Спасатели отправилась в Монгун-Тайгинский район Тувы, где устраняют последствия дождевого паводка, из-за сообщения о заканчивающихся запасах продуктов и нехватке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Также в республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и шторма с порывами ветра до 25 м/с, сообщается во вторник на официальной странице службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики во "ВКонтакте".

"Сегодня на оперативном штабе Республики Тыва <...> председатель Монгун-Тайгинского района доложил о сложной обстановке и о том, что имеющихся ГСМ не хватает для проведения аварийно-восстановительных работ, а продуктов питания и первой необходимости хватит на ближайшие пять суток", - говорится в сообщении. Группа службы спасателей ГО и ЧС с тяжелой техникой и лодками для эвакуационных и спасательных работ во главе с руководителем Аясом Сарыгларом выехала в Монгун-Тайгинский район.

Паводковая ситуация в республике ухудшилась 15 июля, когда из-за сильных дождей в Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах вырос уровень воды в реках, которые, выйдя из берегов, разрушили десять мостов, размыли 12 дорог, подтопили 125 домов и более ста приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС в девяти районах республики. Сейчас в республике остаются подтопленными 14 придомовых участков в селе Булун-Терек Чаа-Хольского района.