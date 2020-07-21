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Торги по продаже имущества Байкальского ЦБК приостановят

Решение принято в связи с обеспечительными мерами, наложенными судом

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Процедура торгов по продаже имущества Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), находящегося в процессе банкротства, будет приостановлена в связи с обеспечительными мерами, наложенными судом. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель государственной корпорации ВЭБ.РФ, являющейся основным кредитором БЦБК.

"Процедура торгов будет приостановлена", - сказал собеседник агентства.

Прием заявок на первые торги по реализации имущества БЦБК завершился 15 июля. Большая часть имущества по решению комитета кредиторов выставлена на продажу единым лотом, в который вошел 341 объект, в том числе 237 объектов недвижимости. Стоимость лота составляет 364 млн рублей.

Против продажи имущества предприятия-банкрота единым лотом выступили дочерние структуры En+ Group - компании "Иркутскэнерго" и "Востсибуголь". Они также настаивают на том, что в конкурсную массу включено спорное имущество. Компании обратились в Арбитражный суд Иркутской области, который удовлетворил их иск и запретил продажу имущества БЦБК единым лотом. Конкурсный управляющий БЦБК Анатолий Сиваков 20 июля подал апелляционную жалобу на это решение. Судебного заседания по ней еще не было.

Старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров ранее сообщал ТАСС, что такие судебные иски компаний-партнеров затягивают процесс ликвидации БЦБК как юридического лица, единственным покупателем имущества которого на сегодняшний день является дочерняя структура госкорпорации. В случае победы на торгах она планировала уже весной 2021 года запустить в работу перехватывающий водозабор, начать расчистку территории БЦБК, приступить к подготовке проектов демонтажа зданий и сооружений и завершить разработку мастер-плана комплексного развития Байкальска, включая территорию комбината. По мнению Григорова, аргументы истцов о том, что единый лот дешевле отдельных объектов, и что имущество, включенное в конкурсную массу, является спорным, требуют разъяснений.

Комбинат-банкрот

Как сообщал ТАСС, долг комбината перед ВЭБ.РФ сейчас составляет порядка 3,6 млрд рублей. Из них 1,8 млрд - это долг, который был выкуплен в 2012 году у группы "Альфа", остальное - средства, вложенные в обеспечение жизнедеятельности промплощадки. В частности, восстановлено и поставлено на учет большое количество объектов. Управляющий директор БЦБК Иван Власенко в конце июня сообщал ТАСС, что ликвидировать комбинат как юридическое лицо планируется летом 2021 года.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Их планируется ликвидировать до 2024 года.

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