В Горно-Алтайске газифицировали микрорайон на 500 домовладений

ТАСС, 21 июля. Запуск газа состоялся во вторник в одном из микрорайонов Горно-Алтайска - единственного города и регионального центра в Республике Алтай. Возможность подключиться к газу получили жители около 500 домовладений, сообщается на сайте правительства региона.

"Для газоснабжения микрорайона построены подводящие газопроводы протяженностью 14,8 км, установлены два пункта редуцирования газа. Газовики завершили пусконаладочные работы. Подключиться к газу смогут жители около 500 домовладений, на сегодня к приему природного топлива готовы 80 домовладений - там установили газовое оборудование, собственники завершают оформление документов. Еще более 150 жителей заключили договоры на техприсоединение", - говорится в сообщении.

При подключении к сетям газоснабжения жители региона могут получить компенсацию - 15 тыс. рублей из бюджета республики. Она предоставляется в форме возмещения части затрат через подрядную организацию. Выплаты предусмотрены и отдельным категориям граждан - 15 тыс. рублей по линии алтайского Минтруда для семей с доходом на человека не выше 1,5 прожиточных минимума, 23 тыс. рублей из бюджета Горно-Алтайска для семей, в которых среднедушевой доход составляет не более двух прожиточных минимумов на человека.

Республика Алтай участвует в программе газификации регионов с 2007 года - здесь построено уже более 611 км газопроводов. В 2020 году подведены газопроводы к микрорайонам в селе Манжерок Майминского района общей протяженностью более 20 км. Возможность подключения к газоснабжению там получили 648 домовладений. Также, в этом году будут введены в эксплуатацию сети газораспределения в поселке Дубровка Майминского района, строится газопровод еще в двух микрорайонах Горно-Алтайска - это позволит создать условия для газификации более 3 тыс. домовладений.