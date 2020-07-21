В крестном ходе в Абакане приняли участие 120 человек

"Участников приблизительно 120 человек", - сказал архиепископ, добавив, что крестный ход был многочасовым и завершился примерно в 19:00 по местному времени (15:00 мск).

ТАСС, 21 июля. Крестный ход в Абакане в Хакасии собрал около 120 участников, сообщил ТАСС во вторник глава Абаканской епархии Русской православной церкви, архиепископ Ионафан (в миру Игорь Цветков). Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям не участвовать в крестном ходе из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

По его словам, крестный ход традиционно проходит в День Святого духа (в 2020 году - 8 июня), но был перенесен из-за режима самоизоляции на праздник Казанской иконы Божией матери, который проходит 21 июля. "Цель крестного шествия традиционная - помочь молитвой тем, кто страдает от недуга пьянства и наркомании, но в этом году к этой молитве будет также присоединено общее моление о прекращении вредоносной эпидемии", - подчеркнул владыка.

По словам архиепископа, мероприятие было согласовано с властями республики и города, а на крестном ходу соблюдались все эпидемиологические требования. "Роспотребнадзор поступает совершенно правильно, рекомендуя гражданам проявить осторожность и ответственность, мы его в этом поддерживаем", - добавил он.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 2 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2 113 человек, умерли 29 пациентов.

В Хакасии с 1 апреля по 15 июня действовал режим всеобщей самоизоляции. В разгар пандемии коронавируса в республике был введен двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из соседних регионов - Красноярского края и Тувы. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга был снят 15 июня, с 30 июня снята обязательная изоляция для приезжих из Красноярского края и Тувы. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, но часть ограничений уже сняты - разрешена работа летних кафе и летних веранд заведений общепита, возобновили работу туристические базы, музеи, фитнес-центры и аттракционы. До 26 июля сохраняется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет.