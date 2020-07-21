Угольное месторождение на Таймыре получило положительное заключение Главгосэкспертизы

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Проект освоения Сырадасайского угольного месторождения в Таймырском районе Красноярского края получил положительное заключение Главгосэкпертизы. Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд т. Месторождение обладает одними из крупнейших запасов ценных коксующихся углей, которые используются в металлургической промышленности. Лицензия на разработку месторождения принадлежит компании "Северная звезда", входящей в состав международной корпорации AEON. Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь" и должно стать одной из ключевых точек социально-экономического развития севера Красноярского края.

"Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на отработку запасов Сырадасайского каменноугольного месторождения в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Инженерные изыскания проводились с целью подготовки к строительству карьера и сопутствующей инфраструктуры для первоочередной отработки запасов в пределах самого крупного участка месторождения - Юго-Западного.

Ранее компания "Северная звезда" получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы по объектам месторождения. Проект "Северной звезды" включает создание Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн т в год с возможностью расширения до 10 млн т в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.