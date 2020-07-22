В Иркутской области потушили все лесные пожары

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Все лесные пожары потушили в Иркутской области. По данным на утро среды, в регионе не зарегистрировано ни одного очага возгорания, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На утро 22 июля в Иркутской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров на площади около 5,4 тыс. га.

С 3 по 9 июля в Иркутской области действовал режим ЧС в связи с лесными пожарами. Лес горел на площади более 50 тыс. га. В 18 населенных пунктах отмечалось задымление.

В тушении лесных пожаров была задействована авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Кроме того, в регионе начались дожди, что также способствовало стабилизации обстановки.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло более 670 лесных пожаров на площади свыше 102 тыс. га. Площадь по сравнению с прошлым годом сократилась в два раза.