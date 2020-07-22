На Алтае закрыли после проверок нелегальный детский палаточный лагерь

ТАСС, 22 июля. Работу нелегального детского палаточного лагеря у села Барангол в Республике Алтай, где отдых в детских лагерях пока не разрешен из-за пандемии, приостановили. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Сначала выезжали сотрудники ГУ МВД, прокуратуры по региону, они приняли меры (по приостановке работы лагеря). Также там были наши специалисты - они констатировали наличие нарушений, лагерь был организован нелегально - уже сегодня дети выезжают. Летний сезон [в детских лагерях] в этом году у нас еще не разрешен - [эпидемиологическая] обстановка нестабильная, в регионе не разрешены массовые мероприятия", - сказал представитель управления.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, в лагере, организованном спортивным клубом "Барс" из города Бийск соседнего Алтайского края, находились 42 ребенка в сопровождении 12 тренеров. В лагерь их привезли родители на личном транспорте.

Туристические базы в связи с пандемией не работали в республике до 3 июля. Деятельность детских лагерей по-прежнему приостановлена. На утро 22 июля в регионе подтвержден 1 351 случай коронавируса, в том числе 20 новых случаев за последние сутки.