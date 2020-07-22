В Красноярском крае задержали группировку торговцев оружием

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали группировку торговцев оружием в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО), городе Железногорске Красноярского края. Об этом в среду сообщили журналистам в региональном управлении главка МВД.

"Оперативники ГУ МВД России по Красноярскому краю при взаимодействии с коллегами из МУ МВД России по ЗАТО город Железногорск, а также при участии сотрудников УФСБ по краю установили подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Пятеро злоумышленников в возрасте от 28 до 58 лет были задержаны полицейскими в одном из жилых домов Железногорска, а также в Красноярске", - говорится в сообщении.

У задержанных во время обысков было найдено четыре пистолета, более 100 патронов, пять банок с порохом и комплектующие и детали к оружию. Также в тайнике в лесу рядом с Железногорском обнаружен автомат, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним. Экспертиза показала, что боеприпасы готовы к использованию, оружие, переделанное из охолощенного, также пригодно к стрельбе. По версии полиции, один из задержанных занимался переделкой пистолетов под боевое оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело.