Эксперты отмечают, что рост турпотока на Алтай повлек засорение территории

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Резкий рост туристического потока в регионы Алтая стал причиной увеличения количества мусора, который оставляют туристы, а коренные жители жалуются на неуважительное отношение к святым для них местам. Туркомпании проводят с отдыхающими просветительскую работу и призывают расширить ее во избежание ухудшения ситуации, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель туркомпании "Арго" Ирина Слесарева.

По предварительным оценкам экспертов, турпоток в июле вырос на 10-15% по сравнению с прошлогодним на это время. В соцсетях жители Алтайского края и Республики Алтай неоднократно с начала открытия туристического сезона выражали недовольство поведением туристов - выставлено много фотографий мусора, который остается на стоянках. Кроме того, на перевалах, которые у тюркских народов считаются особенными местами и связаны с их верой, туристы на деревьях и кустах оставляют медицинские маски, в то время как у местных жителей есть традиционные обряды поклонения духам природы, связанные с оставлением в таких местах специальных тканевых лент.

"Далеко не все туристы относятся к природе так, как хотелось бы нам, и так, как заслуживает наша природа - вопрос мусора как никогда в этом году звучит остро. Мы как приверженцы устойчивого развития туризма, охраны природной среды <...> в своих турах <...> ведем просветительскую работу, регламенты у нас прописаны. Например, не используем пластиковую посуду, ведем совместно с туристами природоохранную деятельность на добровольной основе. <...> [Это] тема, которая заслуживает большего внимания и акцентирования", - сказала Слесарева.

Она отметила, что в официальных турах гиды рекомендуют не оставлять никаких лент на святых для алтайцев местах, вообще не исполнять никаких ритуалов. По ее словам, места, где совершаются местные обряды, можно сравнить с храмами, и представителей коренного населения оскорбляет непочтительное поведение там. Особенно остро воспринимается вопрос привязывания к деревьям в сакральных местах медицинских масок якобы для защиты от коронавируса - такую традицию поддерживает недобросовестный турбизнес. "Что касается масок - вообще безобразие, <...> много вообще неправильных подходов к традициям и обычаям транслируется псевдогидами. Идет обсуждение закона об аттестации [гидов]. Наверное, в контексте подобных явлений это актуально", - сказала Слесарева.

По словам председателя Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяны Зяблицкой, местное население очень плохо относятся к этой ситуации - некоторые жители региона начали писать властям с просьбой решить вопрос с негативными последствиями от действий туристов.

О туризме на Алтае

Туристы едут в два соседних региона Алтая - Алтайский край и Республику Алтай, турпоток в оба региона составляет не менее 2 млн человек в год. На Алтае представлены все виды туризма - от размещения на турбазах до конных маршрутов и альпинизма. Турбазы в крае заработали с 27 июня, в Республике Алтай - с 3 июля.