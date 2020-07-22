Спортивные комплексы Новосибирской области возобновят работу с 1 августа

"Такое решение сегодня прорабатывается, мы ожидаем, что в начале августа мы его примем. Это такая подводка к началу учебного года", - сказал он.

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Спортивные комплексы для детей и профессиональных спортсменов в Новосибирской области возобновят работу с 1 августа, сообщил журналистам в среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он отметил, что речь идет в первую очередь о площадках, где занимаются профессиональные команды, а также дети в спортивных секциях.

В Новосибирской области зафиксировано 8,4 тыс. случаев коронавируса, 179 человек умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.