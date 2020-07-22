Эксперты: пятизвездочные номера в Алтайском крае раскуплены до середины сентября

Туристы едут в два соседних региона Алтая - Алтайский край и Республику Алтай, турпоток в оба региона составляет не менее 2 млн человек в год. На Алтае представлены все виды туризма - от размещения на турбазах до конных маршрутов и альпинизма. Турбазы, закрытые три месяца, в крае заработали с 27 июня, в Республике Алтай - с 3 июля.

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Места проживания высокой комфортности в туробъектах Алтайского края в этом году после открытия турсезона раскуплены до середины сентября. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщила член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель туркомпании "Арго" Ирина Слесарева.

"Мы ощутили дефицит инфраструктуры - <...> до середины сентября нет мест размещения пять звезд, до начала сентября четыре звезды сложно найти. На более высокобюджетный сервис спрос оказался выше, чем на средний и низкий сегмент", - сказала Слесарева.

Она отметила, что роль в изменении структуры турпотока сыграла распиаренность регионов Алтая и большой интерес со стороны федеральных туроператоров. По словам Слесаревой, многие туристы консультируются с туркомпаниями, но едут в регион самостоятельно, без туров - в основном это сибиряки, которые формируют местный турпоток. По словам председателя Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяны Зяблицкой, там поток заявок пошел резко с 3 июля, когда турбизнесу разрешили работать. Она отметила, что комфортные места размещения в республике забронированы до 10 августа, остались лишь единичные номера.

"Мы заметили тенденцию: бронирования идут с колес - люди сразу бронируют и едут. На сентябрь пока брони не много, <...> средства размещения загружены не полностью, на маршрутах также остаются места, многие туроператоры идут навстречу туристам - бронируют туры без предоплаты. Что касается соблюдения требований Роспотребнадзора - все официально работающие базы до 3 июля подали уведомления о готовности работать", - сказала Зяблицкая.

Она отметила, что на маршрутах, которые организует ее туркомпания и многие другие, туристам вдаются маски, антисептик при проезде в автобусе и на экскурсиях. К примеру, посещение Тавдинских пещер допускается лишь в масках.