В Томской области разрешили возобновить работу автошкол

ТОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Томской области сняли ограничения на работу автошкол региона в очном формате, которую ранее ограничили из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать с 31 марта, были закрыты все развлекательные учреждения, автошколы, предприятия общественного питания, запрещены все массовые мероприятия. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Из-за эпидобстановки режим неоднократно продлевался, в последний раз - до 1 августа.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу в очном формате автошкол региона. Часть из них уже получили разрешение на работу", - сказал собеседник агентства.

В июле томские власти начали постепенно снимать все еще действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды 31 заведения общепита в Томске.

По данным регионального оперштаба на 20 июля, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 3 661 человек, в том числе, 53 за минувшие сутки. Выздоровели 2092, умерли 28 пациентов.