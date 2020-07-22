Новосибирские власти ввели режим ЧС регионального уровня из-за почвенной засухи

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за почвенной засухи в почти половине районов области. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Андрей Травников.

В начале июля режим ЧС муниципального уровня из-за пересыхания почвы ввели в 16 из 30 районов Новосибирской области, большая часть из которых расположена на юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба, нанесенного аграриям. Предварительно, он оценивается в полмиллиарда рублей.

"Сегодня правительством принято решение о введении режима ЧС на территории Новосибирской области в связи с текущими агроклиматическими условиями. Мы знаем, это, по крайней мере, позволяет на данный момент аграриям уверенно себя чувствовать при переговорах со своими кредиторами", - сказал Травников

Ранее министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщал, что засуха наблюдается в 10 из 30 районов Новосибирской области. Наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.

В начале июня Лещенко сообщал, что несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывали собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.