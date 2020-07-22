В первый круиз в Арктику по Енисею отправился теплоход "Максим Горький"

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Теплоход "Максим Горький" в среду отправился в круиз из Красноярска в Дудинку. Это первый туристический рейс по Енисею из Красноярска на север региона начиная с 2003 года, сообщила ТАСС руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина.

Ранее "Максим Горький" курсировал по Волге. Его вместимость составляет 100 пассажиров. О планах перевода теплохода на Енисей для организации туристических круизов сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс в 2019 году. Первоначально планировалось, что в первый круиз теплоход отправится в начале июня до Дудинки, но из-за пандемии коронавирусной инфекции он был перенесен.

"Сегодня ушел в круиз в Дудинку. Для Красноярского края это принципиальная веха. Со времен теплохода "Антон Чехов" (ходил в круизы по Енисею до 2003 года - прим. ТАСС) прошло очень много времени", - сообщила Верхушина.

По ее словам, запуск такого рейса поможет развитию туристических круизов по Енисею. "К таким крупным проектам подтягиваются и демократичные проекты. Работаем над этим. Плюс - это возможность для небольших сел и городов севера (находящихся на пути следования теплохода - прим. ТАСС) заработать на продаже сувениров и оказании услуг", - отметила она. Руководитель агентства подчеркнула, что проект, в будущем, ориентирован на иностранных туристов.

По данным организаторов, минимальная стоимость круиза на 11 дней от Красноярска до Дудинки - 317 тыс. рублей. В туры входят вертолетные экскурсии на территорию малоизученного и труднодоступного в вечной мерзлоте плато Путорана на полуострове Таймыр. Маршрут по реке составляет 1989 км.

Сейчас средний возраст пассажирского флота региона, по данным Российского речного регистра, превышает 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двупалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан частному лицу. Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.