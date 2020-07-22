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Пандемия коронавируса нового типа

Школьные линейки в Новосибирской области пройдут 1 сентября

Глава региона Андрей Травников отметил, что учебный год начнется очно

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Школьные линейки пройдут в Новосибирской области 1 сентября с соблюдением противоэпидемических мер, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.

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"С 1 сентября школы Новосибирской области приступят к новому учебному году в обычном формате, то есть очно. Там, где это возможно, с торжественными мероприятиями, но с соблюдением мер безопасности - от температурного контроля до дезинфекции", - сказал Травников.

Ранее Роспотребнадзор постановил отменить массовые мероприятия в школах и детских садах с участием нескольких классов и групп. В начале июля глава ведомства Анна Попова сообщила, что формат школьных линеек 1 сентября будет определен во второй половине августа - в зависимости от эпидемической ситуации.

В Новосибирской области зафиксировано 8,4 тыс. случаев коронавируса, 179 человек умерли.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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