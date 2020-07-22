Омский облсуд утвердил приговор бывшим членам правительства региона

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Омский областной суд оставил в силе обвинительный приговор бывшим заместителю председателя правительства Омской области Станиславу Гребенщикову и министру строительства региона Богдану Масану, а также бывшим замминистру строительства региона Евгению Скрудзину и замдиректору казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" Ольге Хорзовой, сообщила в среду пресс-служба областного правительства. Они были осуждены за превышение должностных полномочий при реконструкции исторического здания страхового общества "Саламандра", где осенью 2019 года открылся культурный центр "Эрмитаж-Сибирь".

"Омский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда г. Омска в отношении бывших заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, регионального министра строительства Богдана Масана, его заместителя Евгения Скурдзина, и. о. директора казенного учреждения Омской области "Омскоблстройзаказчик" Ольги Хорзовой, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказали в прокуратуре.

В марте 2020 года Центральный районный суд приговорил Гребенщикова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Масана - к двум годам лишения свободы, Скрудзина и Хорзову к двум и полутора годам условного заключения соответственно. Суд установил, что в 2015 году осужденные, действуя группой по предварительному сговору, организовали перечисление более 14 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию исторического здания страхового общества "Саламандра". При этом чиновники знали, что эта организация не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед госзаказчиком по ранее выплаченным авансам. Впоследствии подрядчик обанкротился, не вернув полученные средства, что привело к срыву сроков реконструкции. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

О реконструкции центра "Эрмитаж-Сибирь"

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников Сибири знакомят с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.

Соглашение между правительством Омской области и Государственным Эрмитажем о создании в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" было заключено 5 декабря 2013 года. Работы по реконструкции здания, которые были необходимы для открытия центра, велись с 2015 года. Их общая стоимость составила почти 272 млн рублей, из которых 159,76 млн рублей были выделены из регионального бюджета, 112,21 млн рублей - из федерального. Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма", открытие центра было приурочено к Форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года.