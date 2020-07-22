В Заксобрании Приангарья усомнились в статистике заразившихся коронавирусом в регионе

"Статистика показывает, что у нас что-то не так с числовыми рядами: не может быть так, что в Красноярском крае, у меня данные за 18 июля, 127 подтвержденных диагнозов, а в Иркутской области в два раза меньше тестов за сутки, но в 1,5-2 раза больше положительных результатов. Мы так никогда не выйдем на второй этап снятия ограничений. Чем больше будем проводить исследований, тем больше будет выявляемость, но реальный ли это рост заболевания, если 70% имеют бессимптомное течение болезни? Хотелось бы, чтобы это было донесено до санитарно-эпидемиологической комиссии", - обратился Ведерников к представителю регионального управления Роспотребнадзора.

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили региональному управлению Роспотребнадзора проанализировать официальную статистику заражения новым коронавирусом, чтобы понять, какие ограничительные меры сдерживают распространение инфекции, а какие избыточны. Как сообщил в среду на совещании в областном парламенте спикер заксобрания Александр Ведерников, включение в статистику бессимптомных заразившихся может сдерживать снятие ограничительных мер.

По мнению Ведерникова, статистика в Иркутской области может не отражать реальную картину заболеваемости из-за того, что в нее включают тех, кто заразился, но не имеет симптомов. Между тем в рекомендациях Минздрава РФ указано, что они не должны включаться в статистику.

"Безусловно, мы будем и дальше следовать рекомендациям Роспотребнадзора, мы понимаем, что врачи перегружены, но есть некоторая другая симптоматика. Сегодня выписывается людей больше, чем поступают на больничные койки. Сегодня уже ряд медицинских учреждений из инфекционных госпиталей переводятся обратно в регулярную медицину для оказания текущей помощи. Это показание нормализации ситуации", - сказал Ведерников.

Вице-спикер заксобрания Лариса Егорова отметила, что ограничения мешают работать предприятиям, которые готовы выполнять все требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасности. По мнению депутата, если разрешить бизнесу работать с соблюдением всех мер, это повлечет снижение заболеваемости. Например, парламентарии предлагают возобновить работу бассейнов, так как их закрытие вынуждает многих пользоваться несанкционированными пляжами, которые никто не контролирует, в связи с чем риск заразиться там намного больше, чем в бассейне, где будут соблюдаться меры безопасности.

Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области в среду составило 12 152 человека. Из них 1 140 госпитализированы, 2 708 лечатся амбулаторно, 8 133 человека выздоровели, 102 умерли. Приангарье остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по числу случаев заражения. С 14 мая в регионе начали снимать ограничения, была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. В начале июля разрешили открыться гостиницам, туристическим базам и летним кафе.