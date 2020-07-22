Алтайские и омские аграрии увеличили объем страхования посевов в условиях засух и паводков

ТАСС, 22 июля. Аграрии Алтайского края и Омской области - двух ведущих производителей зерновых в Сибирском федеральном округе (СФО), за последние годы значительно увеличили объемы страхования посевов - до 7 и 18% посевных площадей соответственно. Как сообщили ТАСС представители региональных властей и аграрии, массовому страхованию, несмотря на исторически сложные климатические условия, мешает недоверие фермеров к страховым компаниям, связанное со сложными методиками расчета страхового возмещения и необходимостью предоставлять большой объем доказательств понесенного ущерба.

В 2018 и 2019 годах холодная и дождливая погода стала причиной задержки проведения посевной кампании в сибирских регионах. В этом году аномально ранняя и теплая весна позволила аграриям провести посевную даже раньше обычных сроков, однако обернулась позднее засухой. Ущерб отрасли от потери урожая предварительно оценивают в Новосибирской и Омской областях в 500 млн и 1 млрд рублей соответственно, в Алтайском крае - в 10 млрд рублей.

"Мы второй год первые в России по площади застрахованных посевов. В прошлом году было застраховано 422 тыс. га, в этом году - около 550 тыс. га. Мы же в зоне рискованного земледелия - то подтопления, то засуха. Надо прививать культуру страхования, она, к сожалению, была утрачена. Поэтому приходится вести работу круглый год - приводить примеры, делать расчеты, показывать, что будет, если будет страховой случай", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

В этом регионе, который ежегодно выращивает более 3 млн тонн зерна, объем страхования посевов вырос за 10 лет в более чем 10 раз. Способствует этому и субсидия, предоставляемая регионом, которая покрывает от 20 до 80% затрат аграриев в зависимости от количества рисков.

В Алтайском крае, главном аграрном регионе СФО, по данным "Национального союза агростраховщиков" (НСА), за последние три года площадь застрахованных сельхозугодий увеличилась более чем в два раза - со 142,8 тыс. га в 2018 году до 356 тыс. га в 2020 году. Однако, как пояснил ТАСС председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Балаков, это не очень большой показатель для региона, где площадь посевов в 2020 году составила более 5,2 млн га (застраховано около 7% посевов - прим. ТАСС). При этом, около 4 млн га - почти 75% посевной площади - в этом году пострадали из-за сильной засухи, из-за которой в Алтайском крае введен режим ЧС.

В целом же, по словам президента НСА Корнея Биждова, по состоянию на 1 июля Сибирский федеральный округ занял первое место по охвату сева страховой защитой. Всего было застраховано 811,8 тыс. га посевов, что в 2,6 раза превышает тот же показатель по СФО на аналогичную дату прошлого года, сказал Биждов.

Недоверие к страховщикам

Слабая распространенность страхования урожая связана с тем, что аграрии не доверяют страховщикам, а получить выплаты от них крайне сложно, рассказал Балаков. "С ними сложно работать, чтобы получить возмещение, - сообщил он. - Мы показываем реально сгоревшие поля. <…> [Но] есть определенные расчеты, и все зависит от того, насколько будет снижение по сравнению со средней урожайностью за пять лет. Этот показатель [средней урожайности] берется как база для расчета [того, есть ли ущерб]".

Из-за этого у фермеров нет стимула увеличивать урожайность на застрахованных угодьях. Затраты на уход за посевами при расчете суммы возмещения не учитываются, и увеличивать их, чтобы пропорционально увеличить урожай, аграрии не хотят, пояснил ТАСС член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин.

"Представьте, вы много лет получали урожай 10 центнеров с гектара, удобрений не вносили, химии не применяли и тратили по 5 тыс. рублей на гектар. А в этом году вы все сделали по агротехнологии, потратили по 20 тыс. рублей на гектар и планируете собрать 25-30 центнеров. Но средний урожай за пять лет у вас все еще 10 центнеров, и страховым случаем станет только снижение урожая ниже этой планки", - объяснил Субботин.

Еще один фактор, который заставляет аграриев отказываться от страхования посевов - трудности с объяснением причин неурожая, добавил он. "Доказать, что у тебя не выросло зерно по причине именно засухи, очень сложно <…>. Да, поля пострадали, но страховые компании всегда пытаются доказать, что поля пострадали из-за недостатка удобрений или неправильной технологии ухода", - отметил он. В результате в Новосибирской области, где в этом году было засеяно более 2 млн га, было застраховано лишь менее 1% посевов - 19 тыс. га. Из-за засухи в регионе погибли растения на площади 195 тыс. га, на этой территории лишь около 1,2 тыс. га застраховано.

Президент НСА отметил, что действующая система мультирискового страхования основана на принципе компенсации потерь, возникающих при снижении урожая в сравнении со среднепятилетним уровнем в хозяйстве, который закреплен в нормативной базе агрострахования. "Этот принцип - стандартный для мультирискового агрострахования в мировой практике. Однако его применение в России показало, что по ряду причин в некоторых случаях аграриям было бы проще использовать другую оценку, например, стоимость прямых затрат на гектар пострадавших посевов", - сказал Биждов. Он добавил, что внедрение такого принципа сейчас рассматривается при обсуждении программы рискового страхования по ЧС в рамках законопроекта, который представлен Минсельхозом России, и поддерживается НСА.

Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн т зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии вырастили урожай более 3 млн т.