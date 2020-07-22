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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области театры и кинотеатры не возобновят работу до 1 сентября

Губернатор Андрей Травников отметил, что почти все организации в регионе возобновили деятельност

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области не планируют разрешить возобновить работу театрам и кинотеатрам, а также сфере развлечений до 1 сентября из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам в среду на пресс-конференции губернатор Андрей Травников.

"Почти все [организации в регионе] возобновили свою деятельность, за исключением тех организаций и предприятий, где предполагается массовое привлечение покупателей, получателей услуг. В первую очередь это сфера развлечений и спорта. Что предполагается в ближайшее время? Каких-то серьезных кардинальных решений до 1 сентября мы не предполагаем, ни в части возобновления каких-то ограничительных мер, введения новых ограничений, ни в части дополнительных послаблений", - сказал Травников.

При этом Травников уточнил, что с начала августа в регионе возобновят свою работу спортивные комплексы для детей и профессиональных спортсменов. По словам губернатора, такое решение прорабатывается.

13 июля Травников снял ограничения с работы магазинов, располагающихся в торговых центрах. При этом в торговых центрах по-прежнему будут закрыты ресторанные дворики, фудкорты, места развлечения детей и кинотеатры.

Ранее в регионе постепенно вводились послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена 6 июля.

В Новосибирской области зафиксировано 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 179 человек умерли.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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