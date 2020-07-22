В Сибири зафиксировали нашествие гусениц-вредителей

ТОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Вспышка активности лугового мотылька, которую зафиксировали уже в двух сибирских регионах, Новосибирской области и Хакасии, происходит раз в 12-15 лет и может привести к катастрофическим последствиям для аграриев макрорегиона, гусеницы этого вредителя едят большинство известных растений и регулярно мигрируют. Зараженные территории требуют срочной химобработки, сообщил ТАСС завкафедрой сельскохозяйственной биологии Томского госуниверситета (ТГУ) Андрей Бабенко.

"Главная его (вредителя - прим. ТАСС) опасность в том, что он многоядный, гусеницы лугового мотылька едят все подряд, особенно молодые всходы. Его особенность в том, что он дает вспышки, не так часто, раз в 12-15 лет, и как раз в этом году такой период подошел. Он обитает в Республике Казахстан, оттуда его заносит в более южные регионы РФ, у нас он появляется нечасто. Вообще странно, что он так поздно появился, обычно он появляется в начале лета", - сказал Бабенко.

Он уточнил, что мигрирует данный вредитель в начале осени, он "кочует" до ближайшего места зимовки, где сможет отложить яйца, из которых в конце весны появляются гусеницы. На одном месте мотыльки не остаются, выбирая каждый раз новое, где будут размножаться. С потоками ветра при миграции луговой мотылек может перелететь в соседние регионы, например, в Томскую область или на Алтай.

"В случае массовой вспышки единственным серьезным средством защиты будет только химический препарат. Нужно обрабатывать (зараженные территории - прим. ТАСС) химикатами на стадии, пока есть яйца и гусеницы младшего возраста. Тогда есть шанс, что повреждения будут минимальны. Если появятся гусеницы, то это уже катастрофа", - сказал Бабенко.

Пресс-служба правительства Хакасии сообщала, что в июле очаг лугового мотылька был зафиксирован на сельхозугодиях республики, на участках площадью более 4 тыс. га их количество превышало норму в пять раз - 50 гусениц на кв. метр. Власти предприняли меры по обработке районов, где был найден вредитель. Также в социальных сетях и СМИ Новосибирска появились фотографии и видео, на которых изображены сотни гусениц, ползающих по стенам жилых домов и даже автомобилям. Материалы сопровождались информацией, что в пригороде Новосибирска произошла вспышка активности лугового мотылька.