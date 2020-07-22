В Омской области организуют бесплатное питание для младшеклассников с 1 сентября

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Бесплатное горячее питание для учеников младших классов будет организовано в Омской области уже с начала нового учебного года, сообщила пресс-служба регионального министерства образования. На эти цели правительство региона выделило более 117 млн рублей.

"На заседании регионального правительства принято решение о выделении свыше 117 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Региональное финансирование предназначено как для муниципальных, так и для государственных школ, средства рассчитаны на организацию бесплатного горячего питания с 1 сентября", - сказали в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что Омская область готова к введению бесплатного горячего питания и организационно, и технически благодаря инициированной губернатором Александром Бурковым программе реновации школ. "Эта программа реализуется с 2018 года, ежегодно на нее выделяется не менее 200 млн рублей, которые идут в том числе и на ремонт пищеблоков", - сказали ТАСС в министерстве. Бесплатное питание получат около 101 тыс. детей.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.