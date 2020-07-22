Новосибирск получит 100 млн рублей из "Народного бюджета" на развитие транспорта

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Новосибирск получит из федерального бюджета 100 млн рублей на развитие общественного транспорта в городе по пилотному проекту "Народный бюджет". Всего в рамках этого проекта Новосибирская область получила 300 млн рублей на развитие и благоустройство муниципалитетов, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне, который заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. В рамках пилотного проекта "Народный бюджет" Новосибирская область получила 300 млн рублей из федерального бюджета, которые были распределены между всеми районами и городскими округами области.

"Новосибирской области была предоставлена сумма для распределения в объеме 300 млн рублей. <…> Понятно, что в этой ситуации большую сумму получают те городские округа, где проживают фактически 80% жителей Новосибирской области - это Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово, Искитим. Для справки скажу, что Новосибирск получит 100 млн рублей, Бердск - 15 млн рублей, Искитим -12 млн рублей. Интересно, что города проголосовали по-разному: жители Новосибирска проголосовали за развитие общественного транспорта", - привели в пресс-службе слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Как раннее сообщал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, Новосибирск в целом испытывает нехватку всех видов пассажирского наземного транспорта. В частности, недокомплект автобусов большой вместительности в Новосибирске составляет более 22%. В 2020 году на обновление муниципального общественного транспорта предусматривалось до 50 единиц автобусов большой вместительности, суммарная стоимость которых составляет 500 млн рублей, а также шесть трамваев за 140 млн рублей.

По словам губернатора, жители находящихся рядом с Новосибирском городов проголосовали за разные инфраструктурные проекты. В Бердске федеральные средства пойдут на улучшение дорог, улиц и дорожной сети, в городе Обь жители проголосовали за улучшение ситуации в сфере ЖКХ, а жители наукограда Кольцово проголосовали за развитие школьного образования - власти используют федеральные средства для дополнительной комплектации новой школы, которая откроется осенью 2020 года.