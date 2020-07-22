Праздничные мероприятия в честь 300-летия Кузбасса начнутся в регионах РФ осенью 2020 года

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены начать праздничные мероприятия в честь 300-летия региона, которое будет отмечаться 6 июля 2021 года, уже в сентябре текущего года и провести их не только на территории Кемеровской области, но и по всей стране. Это позволит познакомить жителей регионов РФ с историей одного из главных промышленных регионов страны, сообщает в среду пресс-служба правительства Кузбасса.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Годом ранее учеными были найдены документы, которые указывают на открытие первых месторождений угля на территории области в 1721 году. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.

"Юбилейный год - идеальное время, чтобы рассказать о Кузбассе всей России, глубже узнать историю и культуру нашего края. Поэтому мы готовим череду мероприятий, которые будут идти в течение года как в Кузбассе, так и в Москве, в других регионах России. А в день 300-летия Кузбасса организуем большие праздники во всех городах и районах области", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.

Концепцию приуроченных к 300-летию мероприятий правительство Кузбасса презентует в начале сентября текущего года, на это же время запланированы и первые культурные события. Осенью будет проведен национальный культурный фестиваль "Этно-Кузбасс" для коренных народов Кемеровской области и других живущих в России национальностей. Также на реке Томь планируется провести историческую реконструкцию экспедиции колонистов-первопроходцев Притомья от Томска до Новокузнецка. О запланированных в других регионах мероприятиях пресс-служба кузбасского правительства пока не сообщает.

Основные праздничные мероприятия в честь 300-летия Кузбасса пройдут 6 июля 2021 года на Московской площади в Кемерове. Это новое общественное пространство вместимостью до 100 тыс. человек для проведение массовых и культурных мероприятий будет построено на берегу реки Томь. В настоящий момент на месте будущей площади ведутся подготовительные строительные работы.