Церковь, где снимали "Сибириаду", перенесут в Томск и сделают центром для паломников

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Томской области планируют перенести одну из старейших церквей в регионе из Нагорного Иштана в поселок Хромовка в черте Томска, где она станет центром для паломников к келье святого старца Феодора Томского, под видом которого, по легенде, скрывался император Александр I. Уже заказана проектно-сметная документация на проведение работ, сообщила ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

В январе 2020 года власти Томской области сообщили, что планируют отреставрировать и перенести на новое место одну из старейших деревянных церквей региона, которая располагается в селе Нагорный Иштан. Сейчас памятник архитектуры находится в аварийном состоянии и рискует быть уничтоженным оползневыми процессами. На составление проектно-сметной документации было необходимо 2,6 млн рублей.

"Требования к перемещению очень четкие - это должна быть связанная исторически территория, и есть поручение федерации, поручение губернатора о создании федерального маршрута к местам нахождения и пребывания на территории Томской области старца Феодора Томского, по легенде - императора Александра I. И [планируется] создание центра паломничества на месте, где раньше была келья старца Федора (поселок Хромовка)", - сказала Перетягина.

Она отметила, что ситуация для церкви в Нагорном Иштане безвыходная - ее нужно перенести, иначе она будет утрачена. "Здание центра будет не просто новострой. Выбрана площадка, которая максимально всем требованиям удовлетворяет. В частности, датировка по зданию храма практически соответствует дате, когда в Томске проживал старец Феодор. Две очень важные задачи пытаемся решить таким образом", - сказал Перетягина.

Также собеседница агентства добавила, что в настоящее время власти региона разместили на сайте госзакупок контракт на составление проектно-сметной документации для переноса. Средства на это - 2,6 млн рублей - выделил губернатор Томской области Сергей Жвачкин из фонда непредвиденных расходов. Проект будет готов к ноябрю 2020 года, тогда же станут известны сроки переноса и необходимая сумма.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане Томского района была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, в настоящее время является памятником регионального значения. Это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного фильма "Сибириада" режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли.

О старце Феодоре Томском

В 1837 году в Томск прибыл старец, называвший себя Федором (Феодором) Кузьмичем. Согласно одной из версий, на самом деле это был император Александр I, который якобы отрекся от престола в пользу своего брата, имитировал свою смерть в Таганроге и пустился странствовать по России, чтобы замолить грехи.

Старец вел праведную жизнь, за которую его начали почитать. Последние годы жизни он провел в Томске, где и умер. Могила стала местом паломничества. В 1995 году были обретены мощи святого Феодора, ставшие одной из святынь Томска.