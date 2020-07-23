Ростехнадзор требует приостановить работу томской нефтяной компании из-за нарушений

ТАСС, 23 июля. Ростехнадзор потребовал приостановить деятельность производственных объектов нефтяной компании ООО "Южно-Охтеурское" на севере Томской области недалеко от города Стрежевого с населением более 40 тыс. человек из-за опасности экологической катастрофы, угрозы жизни и здоровью людей. В результате внеплановой проверки обнаружено 61 нарушение, включая пропуски нефтепродуктов, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Проверка была инициирована в связи с произошедшем несчастным случаем со смертельным исходом и поступлением информации из УФСБ России по Томской области о нарушениях промышленной безопасности. Зафиксированные нарушения представляли угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу наступления техногенной катастрофы, которая могла повлечь причинение существенного вреда окружающей среде. Сибирским управлением Ростехнадзора в качестве административного наказания был применен временный запрет деятельности по эксплуатации подвергшихся внеплановой проверке опасных производственных объектов ООО "Южно-Охтеурское", - говорится в сообщении.

Материалы переданы в суд. Специалисты выявили 61 нарушение, в том числе использование негерметичного оборудования, пропускающего нефтепродукты, эксплуатацию производственных объектов с нарушением проектных решений и технических устройств с истекшим сроком службы. Внеплановую проверку проводили с 15 июня по 17 июля 2020 года.

Смертельный случай зафиксирован на пункте налива нефти, входящего в состав системы промысловых трубопроводов Южно-Охтеурского месторождения. Поступили данные УФСБ России по Томской области о нарушениях промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта "Фонд скважин Горстового месторождения ООО "Южно-Охтеурское".

Учредителем ООО "Южно-Охтеурское", по данным Единого государственного реестра юридических лиц, является АО "Руснефтегаз", которое в 2016 году выиграло аукцион на право пользования недрами Горстового месторождения сроком на 25 лет. Участок площадью 81,3 кв. км расположен недалеко от города Стрежевого. Рядом с Горстовым месторождением находится Южно-Охтеурское нефтяное месторождение, которое также разрабатывается ООО "Южно-Охтеурское".